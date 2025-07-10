アフルルバイト国際通信（アブナ）の報道によると、ヨルダンの専門家イスマイル・アル＝シャリフは、ヨルダンの日刊紙アル＝ダストゥールに掲載された覚書の中で、人権問題における西側諸国の二重基準を批判し、次のように記した。「一部のヨーロッパ諸国の指導者は、シオニズムへの忠誠心において、シオニスト自身をも凌駕している。」

この覚書には次のように書かれている。 「イギリスでは、英国下院やメディアは、ガザでの戦争犯罪や、何千人もの怯えた子供たちが殺されたり焼かれたりしたことには恐怖を抱かない。しかし、その犯罪を犯した軍隊に反対するスローガンを叫ぶ歌手に対しては激怒する。一方、アメリカは5ヶ月の間に戦犯であるネタニヤフを3度も迎え入れ、彼を司法当局に引き渡す代わりに、『時代の英雄』として称賛した。」

西側の支配的な機関とシオニストロビーは、組織的な行動と広範なメディアの支援を受けて、常に虚偽の物語を広め、自由を売春、性的逸脱、狂気にまで矮小化してきた。彼らはシオニスト政権を、「巨人の森」の中の自由のオアシスとして紹介してきた。

パレスチナ人民の権利を擁護する世界的傾向の継続は、若い世代が自由運動を支持し、シオニズムとその犯罪に対する国際世論が形成されていることを意味すると考えられる。

西側の芸術家や若者たちがパレスチナの自由を叫び続け、何千人もの人々がその大義を支持するために街頭に出たとき、虚偽の物語は崩壊し、西側の親シオニストの流れによる虚偽のプロパガンダは完全に露呈した。