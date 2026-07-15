ABNA通信がノーボスチ通信を引用して報じたところによりますと、YouGov研究所がエコノミスト誌の依頼で実施した調査結果では、米国人のわずか27％しか自国のイランに対する侵略を承認していません。

この報告書によれば、調査に参加した米国人の57％は、自国によるイランに対する戦争煽動は間違いだったと表明しました。

米国のイランに対する侵略に反対する人のほとんどは、民主党支持者に属しています。

この調査には1,600人以上の米国市民が参加しました。