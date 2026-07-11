殉教した指導者の壮大な葬儀がイラク国民の真髄と信仰の深さを明らかにした

国際アフル・アル・バイト(アブナ)通信社の報道によると、イラクのアフル・アル・バイト(彼に平安あれ)評議会は、イスラム革命の殉教した指導者の聖体の壮大な葬儀に際して声明を発表し、この歴史的出来事がイラク国民の真髄と信仰の深さを明らかにしたと強調した。

イラク人は、意識的な数百万人単位の参加により、地理的な境界を超えた歴史的な立場を刻み、真のイスラム・ウンマは、その国々が多数であっても、原則と重大な問題においては単一の共同体であり続け、彼らを指導者や象徴から切り離そうとする試みは、諸国民の意識と堅固さの前で失敗に終わったという明確なメッセージを世界に発信した。

この壮大な民衆の参加は、イラクの子供たちと賢明な宗教的権威(マルジャイヤ)との深いつながり、彼らの真の路線への固執、そして宗教とウンマの保護におけるそのアプローチへの忠誠を示した。また、この式典は、米国とシオニスト政権が一部の湾岸諸国の参加と巨大なメディア、文化、政治資源を利用して仕掛けた「ソフト戦争」の失敗を証明した。

イラクのアフル・アル・バイト(彼に平安あれ)評議会は、忠誠の呼びかけに応え、その壮大で意識的な参加により歴史的で不滅の情景を創り出したイラク国民の子供たちに感謝と謝意を表するとともに、この歴史的な葬儀の成功に役割を果たしたすべての代表団、機関、行列(モカブ)、人物、団体に感謝の意を表する。