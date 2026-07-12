UAE、ヨルダン、クウェート、カタール、バーレーンからの報告 / 米軍基地では何が？

ABNA通信がイラクのアル・アハド・ネットワークを引用して報じたところによると、ヨルダンのムワッファク・アス・サルティ基地で防空システムが作動したとの情報が流れている。

これらの報告はヨルダンのメディアや公式当局によってまだ確認も否定もされておらず、可能性のある脅威の種類や防空システム作動の理由に関する情報は提供されていない。

ムワッファク・アス・サルティ基地はヨルダンの重要な空軍基地の一つであり、米軍が駐留しており、ここ数日・数週間、地域の緊張を受けて安全保障・防衛措置が強化されていた。

クウェートでの爆発音の報告

一部の非公式情報筋は、クウェートで爆発音が聞こえたと報じている。

クウェートの公式筋や当局はこれまでのところこの報道に反応していない。

バーレーンでの警報サイレンの作動

バーレーン内務省は国内での警報サイレンの作動を確認し、市民と居住者に対し、安全確保のため最寄りの安全な場所に避難するよう呼びかけた。

カタール：市民は自宅および安全な場所に留まること

カタール内務省も通知を発表し、国内の安全保障上の脅威レベルが高いと評価されるとともに、全ての市民と居住者に対し、別途指示があるまで自宅および安全な場所に留まるよう要請した。

UAEの防空システムがミサイル・ドローン脅威に対処との主張

UAE内務省も、同国の防空システムがミサイル脅威に対処していると主張した。

UAE国防省は通知の中で、攻撃をイランに帰属させ、同国の防空システムが自国に向けて発射されたミサイル・ドローン攻撃に対処していると発表した。

同省はまた、UAEの様々な地域で聞こえる音は、これらの脅威への対処中に防空システムが作動したことによるものだと主張した。

UAE国防省はこれまでのところ、ミサイルやドローンの数、迎撃地点、可能性のある被害額に関する詳細を公表していない。

カタール・ドーハでの複数の爆発音に関するロイター報道

ロイター通信もカタールから、ドーハ市で2回の爆発音が聞かれ、同国政府が同時に市民と居住者の携帯電話に安全保障警告を送信したと報じた。

UAEのアル・ザフラ空軍基地が攻撃されたとの非公式報告

一部の非公式情報筋は、UAEのアル・ザフラ空軍基地がミサイル攻撃を受けたと発表した。