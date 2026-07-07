エジプトサッカー代表監督：パレスチナの苦しみを理解しない者は人間ではない！

アフル・アル・バイト（アブナ）通信社がパレスチナ通信社「シハブ」から引用して報じたところによると、エジプトサッカー代表監督のホサム・ハサン氏は、2026年ワールドカップ決勝トーナメント1回戦でチームがアルゼンチンと対戦する前の記者会見で、パレスチナ人民との連帯を表明し、次のように述べた：パレスチナ人民の苦しみを感じない者は人間ではない。

同氏はガザ地区の人道状況に言及し、パレスチナ人民は野外やテントで生活しており、最も過酷な条件に直面していると付け加えた。

エジプト代表監督は続けて、このような状況下でこの人々が見捨てられていることは、私たち全員の恥であると述べた。

同氏はさらに、数千人の子供や女性の死は非常に痛ましく、この地域では食料不足、病気、気象状況に起因する問題があり、この人道的苦しみは終わることがないと述べた。

ハサン氏は西側諸国の「二重基準」を批判し、アメリカでは動物が死ぬと動物の権利保護キャンペーンが展開され、動物の権利保護のスローガンが掲げられるが、パレスチナ人が殺されても誰も何が起きているか気にかけないと述べた。

同氏は国際社会に対し、パレスチナ人民が平和に暮らせるようにするよう求め、パレスチナ人民を平和と安らぎの中で暮らさせてほしいと強調し、パレスチナ旗を掲げることはこの民族を支援し、その権利を回復するためのメッセージであると述べた。

エジプト代表監督はまた、世界の意思決定者に対し、自分たちをパレスチナ人民の立場に置くよう求め、次のように述べた：決定を下すすべての人が、たとえ一日だけでも自分をこの人々の立場に置き、その苦難と困難の規模を理解することを願っている。

同氏は最後に、ワールドカップを世界最大のスポーツイベントとして利用し、私のメッセージは何よりも人間性から発せられていると述べた。サッカーとワールドカップを通じて、このメッセージが世界に届くことを願っている。それは、パレスチナ人民を生かせ、私たちはただ一つのシンプルなスローガンを求めている、それは「人間は生きるべきだ」ということである。