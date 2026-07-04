情報省：革命指導者と無実の殉教者たちの血の復讐を果たす

アフル・アル・バイト（彼らに平安あれ）通信社―ABNA―によれば、情報省は声明で次のように述べた：イランの勇敢な国民と世界の自由を愛する人々の傷ついた心は、革命の殉教した指導者に対するテロ犯罪の犯人たちからの血の復讐によってのみ癒され、慰められるであろう。

情報省の声明には次のようにある：不屈で忍耐強いイラン・イスラム共和国の国民は、4か月以上にわたり、不信心と世界の高慢の陣営に対する歴史的対決とアシューラーの闘争を継続しながら、神の正しきしもべ、信徒の長、そして威厳・独立・自己充足・自信・不従順・不正との闘いの偉大な教師の無実の殉教によって悲しみに暮れ、喪に服している。

この声明はさらに述べる：残忍なアメリカ・シオニストの敵は、この大惨事において現代史最大の犯罪とテロの陰謀を実行し、無数の心を永遠に傷つけ悲しませた。イランの勇敢な国民と世界の自由を愛する人々の傷ついた心は、この犯罪の犯人たちからの血の復讐によってのみ癒されるであろう。神の約束に従い、この報復と処罰は必ず実現する。「本当に、我々は罪人たちに復讐するであろう」。

この声明によれば、今や、国民とイスラム革命最高指導者（その影が長く続きますように）との固い誓約と断ちがたい盟約、そしてこの偉大な殉教の後にイランの誇り高きヴェラーヤトに従う国民の比類なき覚醒の奇跡に沿って、情報省の戦闘と聖戦の拠点におけるイマーム・マフディー（アッラーがその聖なる出現を早められますように）の無名の兵士たちは、偉大なる殉教指導者（その清らかな魂が神聖ならんことを）とその高貴な家の他の殉教者たちの崇高な位階と高貴で清らかな魂に敬意と尊厳を表すると同時に、イラン・イスラム共和国の殉教者を愛し、堅固で覚醒した国民をそのイマーム殉教者への英雄的な見送りに招き入れ、イスラム革命最高指導者アーヤトッラーフ・セイイェド・モジタバ・ホセイニ・ハーメネイー師（その影が長く続きますように）と常に現場に存在する国民との間で、殉教した指導者と第二次・第三次強制戦争の無実の殉教者たちの血の復讐をアメリカ・シオニストの犯罪者、その傭兵、そして世界の不信心の手下たちから果たし、彼らの悪をこの地域から永遠に追い払うために、再び英雄的な忠誠の誓いを確認する。