アフガニスタン移民のモーケブ（奉仕拠点）が殉教指導者の弔問客をもてなした

国際アフル・バイト（アブナ）通信社によると、イスラム・ウンマの殉教指導者の遺体との壮大な別れの儀式に合わせて、イラン在住のアフガニスタン移民たちは、テヘランのイマーム・ホメイニー礼拝堂周辺や首都各所に数十の接待・文化モーケブを設置し、弔問客へのサービスにおいて積極的かつ顕著な役割を果たした。

これらのアフガニスタン移民のモーケブは、温かい食事、飲み物、文化・宗教関連のパッケージの配布や情報提供ブースの設置など、多様な文化・接待サービスを提供し、数千人の弔問客を受け入れた。

アフガニスタン移民たちは、大きな熱意と献身をもって、儀式の早朝から深夜まで礼拝堂周辺の各所に滞在し、誠実な奉仕を通じてイスラム・ウンマの共感と団結の象徴を示した。この奉仕活動は、テヘランで本日と明日も続き、今後数日間はコムとマシュハドでも継続される。

これらのモーケブの設置は、イラン在住のアフガニスタンコミュニティの広範な参加と調整のもとで行われ、革命の殉教指導者に対する彼らの愛情と敬愛の深さを反映している。多くのイランの弔問客は、この移民たちの取り組みに感謝し、それをイスラム教徒間の結束と連帯の証しであると評した。

アフガニスタン移民たちのこの積極的な参加と広範な奉仕活動は、別れの儀式の壮大な開催に大きく貢献しただけでなく、このコミュニティが決定的な瞬間に共感をもってイラン国民と肩を並べ、その文化・接待サービスによってもてなしの重荷の一部を担ったことを改めて示した。