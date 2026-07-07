国際的なアフル・アル・バイト（アブナ）通信社の報道によると、ロシアの著名な作家で、これまでに140冊以上の著書、その中には殉教したガーセム・ソレイマニ司令官に関する著書も含まれるオレグ・ロイ氏は、イラン・イスラム共和国の殉教指導者、アヤトラ・サイイド・アリ・ハメネイ師の人格と思想を称賛した。

同氏はさらに、現在、ソレイマニ司令官に関する本の執筆時に持っていたすべての文書を再収集し、ハメネイ師に関する続編を書くことを検討していると述べた。同師はガーセム・ソレイマニの人生の基盤でありインスピレーションの源であり、彼は数歩先を考え、偉大な戦略家であった。

ロシアで人気のアニメーションシリーズの制作者であり社会活動家でもある同氏は、イランでのアニメーションプロジェクトへの協力に言及し、イランの若者たちは屈服していないと語った。彼らは作品の中で戦争を描くのではなく、平和、太陽、笑顔のキャラクターを描いており、これは非常に価値がある。イランの殉教指導者はまさに国をその方向へ導いていた。確かに彼はもういないが、彼の道は残され、続いていく。

ロイ氏は、アメリカや他のいかなる国も、偉大なイラン国民を決して打ち砕くことはできないと指摘した。千年の歴史を持つイランは、アメリカ人にとって常に抵抗と不屈の象徴であり続けるだろう。イランは決して跪くことはない。

ロシアで90以上の成人向け小説と250以上の児童書・ヤングアダルト書の著者であるこの作家は、今日、ドナルド・トランプに率いられた完全に嘘をつくアメリカ政府がイランについて様々な話を作り出していると指摘した。彼らは嘘をつくことに慣れており、その嘘を侵略の口実と目的の正当化として提示するためにあらゆることを行っている。

同氏はトランプの継続的な嘘に言及し続けて、今日、アメリカ大統領ドナルド・トランプは絶えず発言を変え、カメラの前で嘘をついており、人がこの状況に対して恥ずかしくなるほどだと語った。作家として、彼の演説を聞くと、その大量の嘘に恥ずかしくなり、再生を止めてしまう。

このロシア人作家は、アメリカとイスラエル政権のイランに関する計算は誤りだったと強調し、イラン人は侵略者の要求に屈する国民ではないと指摘した。