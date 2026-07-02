ガリーバーバーディー：ホルムズ海峡はセントコムではなくイランの指揮下にある

ABNA通信社の報道によると、イラン外務省の法律・国際問題担当次官であり首席交渉官である「カゼム・ガリーバーバーディー」は、7月2日（木曜日）にソーシャルネットワーク上の投稿で次のように述べた：バーレーンでの軍事会合は、ペルシャ湾に法的秩序と安全保障を築くことはできない。

彼はさらに強調した：地域の安全保障は、米国の介入の終結と米国の地域からの撤退、諸国の主権の尊重、そして新たな地政学的現実の受け入れによって確保されるのであり、米国の軍事の傘の下ではではない。