占領者によるアザーン放送禁止法可決へのハマスの反応

ABNA通信社の報道によると、パレスチナ・イスラム抵抗運動（ハマス）は水曜日、シオニスト政権のクネセトでの占領地におけるアザーンの声の放送禁止法案可決を受けて、エルサレムのモスク及び占領地でのアザーン放送の禁止・制限法案の初読可決は、信教の自由に対する明白な侵害であり、占領者が我々の民族と聖地に対して仕掛けた宗教戦争の枠組みにおける新たな緊張の高まりであると声明を発表した。この行動は、宗教儀式の自由と礼拝所の保護を保証する国際条約と規範の重大な違反である。

同運動は述べた：犯罪的シオニスト敵がアラブ・イスラムのアイデンティティに関するあらゆるものを標的とする人種差別的法案の可決に固執することは、この政権の政策を支配する過激主義の深さを示している。これは、我々の民族のアラブ・イスラム的アイデンティティを消去し、アル＝アクサ・モスクやその他のイスラム聖地を標的にし、信教の自由、モスクの維持管理や通いを標的とする幻想上の現実を押し付けようとする「ユダヤ化」計画の継続を裏付けており、世界中のムスリムの感情への明白な挑戦である。

パレスチナ・イスラム抵抗運動の声明にはこうある：我々は、アザーンがイスラムにおける永遠の象徴であり、パレスチナのアイデンティティとエルサレムの不可分の一部であり続けることを強調する。占領者の法律とその抑圧的措置は、モスクの声を沈黙させたり、その宗教的・文明的現れを消し去ることは決してできない。ユダヤ化政策がこの土地のアイデンティティを変えたりその歴史を歪めることに成功しないのと同様に、ファシスト占領政権もこれらの政策と決定からは、さらなる敗北と失望以外の何も収穫しないだろう。

ハマスは最後に述べた：我々はパレスチナ民族の大衆、アラブ・イスラム・ウンマ（共同体）、および宗教機関や法務機関に対し、努力を結集し、アル＝アクサ・モスクとその他のイスラム聖地を守るための動員を拡大するよう呼びかける。また、エルサレム住民の忍耐を支援し、アル＝アクサでの存在と抵抗を強化し、占領者による信教の自由を損なうあらゆる試みに対抗し、その人種差別的政策と継続的な侵略をあらゆる国際的な場で暴露する必要性を強調する。