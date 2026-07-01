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タンカー・トラッカーズ：イラン、封鎖解除後5,000万バレルの石油を輸出

1 7月 2026 - 09:48
News ID: 1833909
Source: ABNA
タンカー・トラッカーズ：イラン、封鎖解除後5,000万バレルの石油を輸出

船舶追跡サイト「タンカー・トラッカーズ」は、イランが海上封鎖解除以来、5,000万バレルの石油を輸出したと発表した。

ABNA通信社の報道によると、「タンカー・トラッカーズ」サイトは本日火曜日、イランが米国の封鎖解除以来5,000万バレルの石油を輸出したと報じた。

同サイトはさらに、地域の他のほとんどの国々は、戦争（米国によるイランへの違法な侵攻）以前の輸出水準をはるかに下回っていると付け加えた。

なお、タンカー・トラッカーズは6月10日に、過去5日間（米国の海上封鎖解除後）にイラン・イスラム共和国が約1,800万バレルの原油を輸出し、その総額は14.4億ドルに上ると見積もられると書き記していた。

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