アムル・ムーサー：イランはアメリカに対して賢明な抵抗を示した

ABNA通信社がロシア・アル・ヤウムを引用して報じたところによると、アラブ連盟の元事務総長アムル・ムーサーは、イランに対する姿勢をめぐってペルシャ湾岸アラブ諸国の一部の当局者やメディア関係者から寄せられた批判に反応を示した。

ポッドキャスト「カラリ・マア・ラミス」とのインタビューで、彼は、すべての湾岸諸国が自分に対して統一した立場をとっていると解釈すべきではなく、反応のかなりの部分はソーシャルメディア上で表明されたものだと述べた。

ムーサーは、アブドゥルラハマン・アル＝ラシードとアンワル・ガルガシュの批判に言及し、これらの批判を敬意に値するものとし、今後の会合で彼らとこの問題について話し合うつもりだと述べた。

アラブ連盟の元事務総長は、イランの「賢明な抵抗」に関する自身の発言について、彼が意図していたのは、ワシントンの同盟国である「シオニスト体制」とアメリカに対するイランの対処方法であり、これが彼の発言の主要なテーマを構成していたと説明した。

同時に彼は、ペルシャ湾岸のアラブ諸国のいずれかへの攻撃はすべてのアラブ諸国への攻撃と見なすと強調し、これは彼の一貫した立場であったと述べた。

アムル・ムーサーはまた、ペルシャ湾岸アラブ諸国との間に意見の相違があることを否定し、意見の相違はアラブ諸国間の兄弟的関係に損害を与えるべきではなく、異なる見解を表明するための余地が存在すべきだと明言した。