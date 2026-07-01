ウォール・ストリート・ジャーナル紙による、イラン革命防衛隊が米国と欧州に送った警告に関する主張。

ABNA通信社の報道によると、ウォール・ストリート・ジャーナル紙は情報筋の話として、イラン革命防衛隊がカタールの仲介者を通じて西側諸国に警告メッセージを送ったと伝えた。

この報告によれば、同メッセージでは、イランによるホルムズ海峡の独占的管理についての保証が提供されず、また米国および西側諸国がオマーン海岸に隣接する海峡南側ルートの使用計画を放棄しない場合、イランは再びホルムズ海峡を封鎖すると強調されている。