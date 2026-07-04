殉教指導者の葬送は世界的文明現象であり、西洋秩序の衰退の兆候である／殉教指導者の数百万人葬送は抵抗の社会的資本の再生産である

アフル・アル・バイト（彼らに平安あれ）国際通信社―ABNA―によれば、ホッジャトル・エスラム・ワル・モスレミン博士ハーメド・ラファティー（イスラム文化・関係機構クム駐在代表兼サドル世界賞事務局長）は、国際通信社ABNAとの「殉教指導者葬送の国際的側面と文明的解明の要件」と題する対談で次のように強調しました：殉教指導者、偉大なるアーヤトッラーフ・セイイェド・アリー・ハーメネイー師の葬送は、単なる哀悼の儀式や感情的な出来事ではなく、文明的・社会的・世界的なテクストとして読まれるべきであり、イスラム・ウンマのアイデンティティと未来の世界均衡の再定義において重要な役割を果たしうるテクストである。

偉大な指導者の葬送 – 単なる葬儀を超えて

ラファティー博士は、世界の偉大な指導者の葬送の歴史的意義に言及し、次のように述べました：殉教指導者イマーム・セイイェド・アリー・ハーメネイー師（神が彼に満足されますように）の葬送は、歴史的節目であり歴史的転換点の頂点であり、文明的・文化的・社会的側面において世界規模で深い分析が可能な出来事である。

同氏は、マハトマ・ガンディー、ネルソン・マンデラ、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの葬送などの歴史的事例を引用し、次のように付け加えました：多くの場合、指導者の葬送は社会的・歴史的出来事へと変貌し、国民感情、国家的アイデンティティ、政治的志向、さらには国家の将来に影響を与えることができた。

同氏によれば、時に一つの国民は葬送の儀式において、数十回の選挙や世論調査以上に、ある人物の地位に対する真の感情を示すものであり、この問題は地域の現代史においても明らかな事例がある。