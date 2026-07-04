シオニスト・メディア：イラン指導者の遺体の数百万人による葬送行進はイランの力の誇示である

アフル・アル・バイト（彼らに平安あれ）国際通信社―ABNA―によれば、シオニスト系新聞「イディオット・アハロノット」は次のように書きました：イラン逝去指導者の遺体の葬儀への数百万人の参加は、力の誇示でありアメリカへの痛烈な一撃であり、テヘランはこれを通じて自らの革命には限界がないと宣言している。

一方、同紙は、ベンヤミン・ネタニヤフ（シオニスト政権の首相）事務所が、アメリカとの交渉中にテルアビブがイランの主要交渉担当者アラグチとガーリーバーフを暗殺する計画があったというニューヨーク・タイムズの報道を否定したと書きました。

イランの故指導者、イマーム・セイイェド・アリー・ホセイニ・ハーメネイー師（イスラム革命の殉教指導者）との別れの式典は、数時間前からテヘランのイマーム・ホメイニー・モスクで、旅立った魂の無数の崇拝者たちの参加のもと執り行われています。別れの式典は土曜日と日曜日にテヘランのイマーム・ホメイニー・モスクで行われ、月曜日には数百万人のイラン人が参加する革命殉教指導者の清らかな遺体の葬送行進がテヘランで行われます。

革命殉教指導者の清らかな遺体は火曜日に葬送のためにコムに移送され、水曜日には聖地カルバラーで壮大な葬送式が行われます。イラン・イスラム革命の殉教指導者の遺体の埋葬は最終的に木曜日にイマーム・レザー聖廟（彼に平安あれ）で行われます。