アラグチ氏がD-8加盟イスラム諸国の立場に謝意を表明

アフル・アル・バイト（彼らに平安あれ）通信社―ABNA―によれば、イスラム革命の殉教した指導者への敬意を表する式典に出席するためにテヘランに訪問していたD-8機構（イスラム開発途上8か国）のスヘイル・マフムード事務総長は、金曜日の夕方、我が国のアッバース・アラグチ外務大臣と会談しました。

この会談でD-8機構事務総長は、イスラム革命の殉教した指導者と、米国・シオニストの侵略戦争の過程で命を落としたイラン関係者や国民の数名の死に対し哀悼の意を表し、イラン政府と国民への連帯と同情を表明しました。

スヘイル・マフムード氏は、D-8機構事務局の活動および同機構の今後の会合について報告を行い、イラン・イスラム共和国が同機構の今後の行事や会合に引き続き積極的に参加するよう要請しました。

我が国の外務大臣は、D-8機構事務総長の革命殉教指導者の高邁な地位への敬意を表する式典への参加、ならびに米国とシオニスト政権の軍事侵略を非難しイランへの支持と連帯を表明した同機構イスラム諸国加盟国の貴重な立場に対し謝意を表明しました。

アラグチ氏は、米国の好戦的な一国主義に対抗するうえでの地域機構の重要かつ効果的な役割に言及し、イランの同機構の今後の会合への継続的な協力と積極的な参加の必要性を強調しました。