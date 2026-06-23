パキスタン国防相：イラン‐米国合意はネタニヤフの逮捕につながる可能性

ABNA通信社がアル＝マシーラ・チャンネルを引用して報じたところによると、パキスタン国防相のカワジャ・ムハンマド・アシフ氏は次のように宣言した。「イスラエルは米国とイランの平和合意を妨害しようとしており、この合意はネタニヤフの政治的な終焉と、おそらく彼の逮捕を意味するであろう。」

同氏はまた強調した。「ネタニヤフはヨルダン川西岸、ガザ地区、レバノンでジェノサイド（大量虐殺）を犯しており、イスラエルの西側同盟国はこれらの犯罪におけるテルアビブの共犯者であり協力者である。」