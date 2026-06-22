通信社「アブナ」の報道によると、シオニスト系ウェブサイト「ザマン（Zman）」は、イランがアメリカとシオニスト政権に勝利したことを強調し、「イスラエルは恐ろしい状況にある。なぜなら米国大統領によって遠隔操作されており、現内閣は紙の上だけの存在だからだ」と書いた。

シオニストのジャーナリストでアナリストの「ウル・ヒラー」も、米国副大統領JD・ヴァンスの声明に言及し、アメリカ人にとって戦争問題は終わったと述べた。

同氏はさらに、イランとの戦争およびレバノン戦争は終了し、イスラエルは自らが陥った戦略的泥沼の中に取り残されたと続けた。

シオニスト政権の公式関係者の間で、地域情勢に対するネタニヤフ内閣の不作為への批判が高まる中、「イスラエル・ベイテヌ」党首の「アヴィグドール・リーベルマン」も、ネタニヤフはトランプのサンドバッグになったと述べ、「我々は軍人を犠牲にし、戦場で彼らの手足を縛っている」と語った。

シオニスト政権の放送局カンもこれに関連して、米国の圧力を受けてシオニスト政権の政治指導者がレバノン停戦命令を発令し、同政権軍も指揮官の指示によりアリ・アル＝ターヒル高台での作戦を停止したと発表した。

シオニスト系メディアと同政権のラジオ・テレビセンターも、テルアビブ軍がレバノンでの兵力を削減していると報じた。

これらのメディアは、トランプ政権がテルアビブに対し、南レバノンからの部分的な撤退を開始するよう要求したと強調した。

トランプは、シオニスト政権のレバノン国内における「イエローライン」の深さを縮小するよう求めた。この政策は、シオニスト政権軍が現在レバノンで増大する被害に直面しており、米国の圧力の下で自らの宣伝的スキャンダルなしに南レバノンから撤退することに不満を持っていない中で進められている。