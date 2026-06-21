ネタニヤフ、シオニスト政権の閣僚によるトランプ批判を禁止

ABNA通信によると、シオニスト当局者は、同政権のベンヤミン・ネタニヤフ首相が、閣僚に対し、米国のドナルド・トランプ大統領への批判を控えるよう求めたと報じた。

この禁止措置は、西側メディアの報道によると、イランとヒズボラへの対応をめぐりテルアビブとワシントンの間で緊張が高まる中、シオニスト政権の内閣で取られたものだ。

シオニスト系サイト「i24 News」はこれに関連し、トランプ政権とその交渉チームは、イランとヒズボラを動かすイデオロギーを誤って理解していると報じた。

シオニスト当局者によると、テルアビブは、イランが米国との可能性のある合意を利用して経済を再建し軍事力を強化し、その見返りに核開発計画と地域の同盟国支援に関して限定的な譲歩を米国側に提供することを懸念している。

アルジャジーラによると、ワシントンとテヘランが覚書に調印した後、トランプ政権によるイランとレバノン問題の処理方法に対するシオニスト政権の政治的・安全保障サークルでの不満が高まっている。ネタニヤフ内閣の過激派国内安全保障大臣イタマール・ベン＝グヴィル氏は先週月曜日、「トランプの合意は我々を拘束しない」と述べた。

同氏はさらに、イスラエルは米国の属国ではなく、テルアビブはこの合意のパートナーではないと付け加えた。シオニスト政権の別の過激派大臣ベツァレル・スモトリッチ氏も、この合意はイスラエルにとって悪いものだと述べた。同氏はイスラエルに対し、イランとの戦いを単独で続けるよう求めた。

これに対しトランプ氏はAxiosのインタビューで、自分がいなければイスラエルは壊滅していただろうと述べた。別の発言でトランプ氏はネタニヤフ氏との意見の相違を認め、レバノンでは「落ち着いて理性的に」行動するよう助言した。同氏はシオニスト政権によるレバノン攻撃の継続を「悪い」と表現した 。