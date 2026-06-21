シオニスト政権、自軍兵士の死亡を確認

ABNA通信がパレスチナ情報センターの情報として伝えたところによると、エルサレム占領軍の報道官は、第401機甲旅団の兵士1名と精鋭マグラン部隊の兵士1名が南レバノンでの衝突で死亡したと発表した 。

これは、シオニスト政権のメディアが昨日も、レバノンのヒズボラ戦闘員との戦闘で同政権の兵士数名が死亡・負傷したと報じた中でのことである 。

これらの情報筋は昨日、南レバノンでの治安事案において、シオニスト政権の兵士1名が死亡し、別の11名が負傷したと報じていた 。