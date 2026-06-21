安全保障理事会、スーダンでの大規模犯罪の危険性を警告

ABNA通信が国連のウェブサイトを引用して伝えたところによると、安全保障理事会の理事国は、アル＝オベイド市周辺への迅速展開部隊の大規模な展開に関する報告に深刻な懸念を表明し、同市への地上攻撃開始の可能性について警告しました。

安全保障理事会の理事国は、「大規模犯罪」と集団虐殺の差し迫った危険性に言及し、迅速展開部隊に対し、アル＝オベイドへの攻撃を直ちに中止するよう求めました。

この声明で安全保障理事会の理事国は、スーダン全土での継続的な暴力、特にコルドファン州での戦闘激化の報告について深い懸念を表明し、この状況が続けば人道上の危機を悪化させる可能性があると付け加えました。

安全保障理事会は、すべての紛争当事者に対し、直ちに戦闘を停止し、民間人を保護するよう求めました。

理事国はまた、すべての当事者が国際法（人道上の法律を含む）に基づく義務を遵守し、「ジッダ宣言」で合意された条項を実行しなければならないと強調しました。

安全保障理事会の理事国は、迅速展開部隊によるアル＝オベイド市へのドローン攻撃や、スーダンの他の地域での紛争当事者によるドローン使用増加に関する報告にも懸念を示し、すべての違反行為の調査と加害者の責任追及を求めました。

安全保障理事会は、人道上の支援の安全で迅速かつ妨害のないアクセスの必要性を強調し、すべての紛争当事者に対し、国際法に従って民間人の安全な通過を保証するよう求めました。

理事国はまた、すべての国連加盟国に対し、スーダンでの紛争激化と不安定化をもたらす外部からの干渉を控え、持続可能な平和達成のための努力を支援するよう求めました。

理事国はまた、国際的義務と安全保障理事会の関連決議（2025年に採択された決議2791を含む）の実施の必要性を強調しました。

最後に安全保障理事会は、スーダンの主権、独立、統一、領土一体性に対する断固たるコミットメントを改めて表明し、迅速展開部隊の支配下にある地域におけるいかなる並行統治機関の設立にも反対する意向を表明しました。