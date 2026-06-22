シオニスト大臣：トランプへの回答は「ノー」だ

通信社「アブナ」がシオニスト系メディアを引用して報じたところによると、シオニスト政権の国内安全保障大臣イタマール・ベン＝グヴィルは、厚かましい声明で「レバノンはイスラエル軍の遊び場になるべきだ」と主張した。

同氏はさらに、「アメリカからのいかなる制限も、レバノンにおけるイスラエル軍の作戦に対して受け入れられるべきではない。もしトランプがネタニヤフにイスラエルはレバノンから撤退すべきだと言ったなら、『大統領、ノーです！』と答えるべきだ」と付け加えた。

ベン＝グヴィルは「レバノンとヒズボラを区別すべきではない。レバノンの全土は例外なくイスラエル軍の直接の標的となるべきだ」と述べた。

同氏は、シオニスト政権の本質を際立たせる非人道的な発言として、「1000人のレバノン人の母親が泣くかもしれないが、イスラエル人の母親は一人も泣くべきではない！たとえレバノンの民間人の命を犠牲にしても、我々の優先事項はイスラエル人を守ることだ」と述べた。

言及すべきは、イランがアメリカとの合意において主張する断固たる条件の一つが、全戦線、特にレバノンでの戦争停止とシオニスト政権の撤退であるという点だ。しかしながら、トランプのネタニヤフに対する発言やレバノンに関する異議は、実際のものというよりも、ワシントンとテルアビブ間の役割分担の性格を持つように見受けられる。