アトワン分析：アメリカ・シオニスト侵略におけるイラン勝利の秘訣

ABNA通信社が「ライ・アル・ヨウム」紙から伝えたところによると、地域問題アナリストのアブドゥルバーリー・アトワンは、イスラエル人の92％が今回の戦争の勝利者はイランだとするシオニストの世論調査の発表に言及し、この結果はシオニスト体制のベンヤミン・ネタニヤフ首相による大きな成果達成の発言が嘘であることを示し、イランの勝利は相手側、すなわち米国のドナルド・トランプ大統領とベンヤミン・ネタニヤフの敗北を意味すると強調した。

アトワンはこの世論調査をイスラエルの誇りへの強烈な平手打ちとし、その結果は、イスラエルによる米国に対する最大の欺瞞に関する米国大統領とその政権および顧問たちの愚かさのさらなる確認であり、またネタニヤフが「アル・アクサの嵐」作戦後に推進したイスラエルの戦略の失敗の確認でもあったと強調した。

この報告によると、シオニスト体制最古の大学でのこの世論調査における直接的かつ明確な認めは、ネタニヤフと諜報部隊8200の嘘を暴露するだけでなく、アラブと米国の愚かさ、そしてイスラエルの情報、政治、軍事における優越性への絶対的な信頼も暴いた。

アトワンはこの勝利の秘訣を、信仰、自信、戦いへの真剣な覚悟、侵略に対抗するための自己犠牲、そして最後の一滴の清い血までの忍耐にあるとし、一部のアラブ政権がこの現実を理解できなかった不面目さに言及し、これらの不面目に対する最大の証拠は、戦争初期に21のアラブ政府がイランによるいくつかのアラブ諸国内の米軍基地への攻撃を非難する声明を発表したことだと付け加えた。一方で、これらの国々は、イラン・イスラム共和国に対するアメリカ・シオニストの侵略、その主権侵害、そして数千人の市民の殺害を、たった一言でも非難する勇気を持たなかった。

アトワンは、この戦争におけるイランの勝利の証明はイスラエルの大学の世論調査を必要としないと述べ、この勝利はホルムズ海峡の壁、ペルシャ湾とアラビア海の水面、バブ・エル・マンデブ海峡、そして破壊されたテルアビブ、ハイファ、ディモナの地区に刻まれていると付け加えた。

彼は続けて、もし戦争の結果が逆であれば、トランプはアラブやイスラムの仲介者に頼らず、停戦とその延長、そしてイランを破壊し地獄の門を開くという全ての卑劣な脅しからの撤退を彼らに懇願しなかっただろうと述べた。