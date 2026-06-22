レバノン、制裁、資産に関する交渉進展についてのアラグチ氏の報告

通信社「アブナ」の報道によると、セイエド・アッバス・アラグチ外相は、スイスのビュルゲンシュトックでの集中的な交渉終了後、自身のSNSの個人ページに次のように投稿した。「パキスタンとカタールのたゆまぬ仲介により、レバノン戦争終結に向けて大きな前進があった。また、石油・石油化学製品の輸出制裁が停止され、海上封鎖が解除され、凍結資産の一部が解放され、イランの大規模な復興・経済開発計画が実行に移された。」

さらに同氏は、「最初の真の試練：レバノンにおける紛争解決ユニット」と付け加えた。