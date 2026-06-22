ベルリン：トランプがホルムズ海峡封鎖の責任者

通信社「アブナ」がドイツ通信社（DPA）を引用して報じたところによると、ドイツの国防大臣ボリス・ピストリウスは本日日曜日、ARDテレビとのインタビューで「ホルムズ海峡の開放、あるいは安全な通過は、ヨーロッパの利益、エネルギー供給と経済改善の利益になる」と述べた。

ドイツ国防大臣はさらに、この海峡の再開に向けたあらゆる合意にはイランとオマーンの支援が必要だと付け加えた。

同氏はこの件に関し、トランプがホルムズ海峡の閉鎖の責任者であると付け加えた。