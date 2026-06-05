ABNA通信がRIAノーボスチを引用して伝えたところによると、インドの駐ロシア大使ヴィナイ・クマール氏は、BRICSの枠組みにおける貿易関係は、世界のサプライチェーンが圧力を受けている時期に、全ての加盟国にとって新たな重要な機会を生み出す可能性があると語った。

同氏は、今年のBRICS議長国はインドであり、2026年の最初の5ヶ月間ですでに全加盟国が参加する150以上の会合やイベントを開催したと述べた。

BRICSは、発展途上国間の貿易、政治、金融協力を強化することを目的とした、新興経済大国による政府間連合および組織である。このグループは世界人口のほぼ半数を占め、世界の国内総生産のかなりの部分を占めている。