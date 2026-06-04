技術主権：米国へのデジタル依存脱却を目指す欧州の取り組み

欧州連合は過去30年間、様々な経済・産業分野で国際システムにおいて重要な地位を獲得してきたが、デジタル技術の分野では依然として外部のプレイヤー、特に米国企業に強く依存している。今日、クラウドインフラ、検索エンジン、ソーシャルネットワーク、携帯電話のオペレーティングシステム、さらには欧州各国政府が使用するサービスの多くは、Google、Microsoft、Amazon、Apple、Metaなどの企業によって提供されている。

法的・戦略的観点から見ると、欧州の主な懸念は純粋に経済的なものではない。ブリュッセルがこのパッケージの策定に動かされたのは、地政学危機における主権の脆弱性への懸念である。ウクライナ戦争の経験、米中競争の激化、そして米国企業のサーバーに保存されたデータへの米国政府の越境アクセスに関連する議論が、欧州の政策立案者たちに、デジタル依存が政治的圧力の手段になり得るという結論を下させた。

こうした状況の中で、欧州委員会は欧州のクラウドインフラの開発、データセンターの容量増強、人工知能分野の企業支援、そして欧州連合内部での半導体生産の強化を目指している。これらの政策は、近年、欧州チップ法の可決、AIファクトリーの創設、独立したクラウドコンピューティングプロジェクトの開発などによって開始された戦略の延長線上にある。