イエメンのアンサルラーフ指導者：「ガディールの祭りはイエメンのイスラム教徒民衆の信仰的遺産の一部」

ABNA通信のアル＝マシーラ引用によると、イエメンのアンサルラーフ運動指導者サイイド・アブドゥルマリク・バドルッディーン・アルフーシーは、祝福されたガディール・フンムの祭りとヴィラーヤトの日に際し演説を行いました。

この演説で述べられています：「私は、ガディールの祭りとヴィラーヤトの日、この偉大な宗教的行事に際し、我々の民と国民に心からの祝意と最良の願いを捧げます。我々の愛する民は、毎年そうであるように、この祝福された日に、すべての解放された州においてヴィラーヤトの日を壮麗に祝いました。ガディールの祭りとヴィラーヤトの日は、由緒ある行事であり、イエメンのイスラム教徒民衆の信仰的遺産の一部です。」

アブドゥルマリク・バドルッディーン・アルフーシーは付け加えました：「ガディールの行事とヴィラーヤトの日は、我々の民にとって新しいものではありません。彼らは世代を超え、何世紀にもわたって、揺るぎない信仰の枠組みの中でこれらの行事を尊んできました。我々の民は宗教的行事、特に預言者の誕生日やその他の行事を尊び、これらの行事を自分たちのアイデンティティと重要な成果を守るために活用しています。我々の民は、自分たちが尊ぶ行事の教育的利益を大切にし、注意を払っています。なぜなら、これらの行事は神の恩恵への感謝と自分たちの宗教の偉大さの認識を表しているからです。」

アルフーシーは続けました：「ガディールの出来事は、歴史家やハディース学者によって一致して認められた確固たる歴史的事実であり、疑わしいものや疑問視されるものではありません。ガディールとヴィラーヤトを尊ぶことは、由緒ある確かな行事、すなわち疑いの余地のない歴史的事実の一つを尊ぶことです。ガディールの重要性は、それが宗教の完成と神の恩恵の完全性の証拠であり、この恩恵への感謝が現世と来世の善をもたらすという点にあります。もしウンマがこの道を完全に歩むならば、その生活のあらゆる分野で完全な恩恵を受けるでしょう。完全な恩恵の現れとしては、尊厳の恩恵、専制者の支配からの解放、人間の尊厳、そしてその他の非常に重要な成果があります。」