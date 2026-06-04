アイオワ州知事選予備選でトランプ支持候補が敗北

ABNA通信のオカズ引用によると、火曜日の予備選挙で、共和党下院議員ランディ・フェンストラ氏がアイオワ州知事候補の指名を逃れたことは、ドナルド・トランプ米大統領にとって予想外の展開でした。トランプ氏が金曜日にフェンストラ氏を自身の最も強力な支持者の一人と評して支援したにもかかわらず、フェンストラ氏は最近政界に入った農家で部外者と見なされるザック・レーン氏に敗れました。レーン氏は37.8%の得票率に対しフェンストラ氏は37%で、1%未満の差で勝利しました。

この敗北は、トランプ氏の支持効果に疑問を投げかけています。フェンストラ氏の敗北は広範な驚きであり、共和党候補指名レースにおけるトランプ氏の支配力にとって稀な後退と評されました。なぜならフェンストラ氏はアイオワ州の保守派から最有力候補と見なされていたからです。

MAGA運動と結びついたアイオワ州の農家で保守的政治活動家であるザック・レーン氏は、「ファースト・アイオワ」をスローガンに、高い癌発生率との闘い、家族経営の農場支援、移民制限を強調して選挙運動を展開しました。これにより、ワシントン外の新しい顔を求める有権者を惹きつけることができました。

この敗北は、ここ数週間の予備選挙で大統領支持候補が連勝してきた後に起き、伝統的な共和党支持層に対するトランプ氏の影響力の限界に疑問を投げかけています。