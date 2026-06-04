革命最高指導者：「忍耐と団結の維持によって、敵の計画を無効にせよ」

ABNA通信社の報告によると、イスラム革命最高指導者であるアーヤトッラー・セイイェド・モジタバ・ホセイニ・ハーメネイー師の、ガディールの祭り、イマーム・ホメイニー師逝去37周年、そして殉教者アーヤトッラー・セイイェド・アリー・ハーメネイー師の指導開始記念日におけるメッセージは、本朝、イマーム・ホメイニー廟においてホッジャトルエスラーム・モハンマド・ジャヴァード・ハージ・アリー・アクバリー師によって朗読されました。

約80年前に「イスラエル」という名前の前哨基地を築いた支配システムは、偽りで無意味な「大イスラエル」の地理、すなわちユーフラテス川以東の東側境界における、強力で独立し、あらゆる利点を備えたイランの存在を受け入れず、その進歩を妨げるためのいかなる行動も惜しみません。この機会に親愛なる国民に申し上げます。狡猾な敵は、皆さんの勇敢な息子たち（軍人）との対決で敗北を喫し、特に軍事戦闘と街頭の両方において断固たる打撃に直面したことで、深く意味深な屈辱を経験し、その結果、諸国の彼からの顕著な離反を引き起こしました。彼は今、ハイブリッド戦争における自身の奸計を二つの点に集中させています。第一は人々の忍耐力、第二は国の責任者の計算システムにおける過ちの誘発です。これら両方における彼の主な道具は、疑念、絶望、恐怖、不信、対立の種を蒔くことです。したがって、これらの悪意に対抗するためには、全ての人々が、忍耐、明晰さ、団結と結束の維持、相互信頼、そして敵との同調を避けることによって、彼の邪悪な計画を無効にしなければなりません。この点において、これらの事項を支援する責任者の役割は非常に重要です。国民の間に疑惑と挫折感を引き起こすいかなる行動も、この国とその国民の敵への一種の援助と見なされます。

今こそ、偉大なるホメイニーと愛しき殉教者ハーメネイーの学派を、イスラム革命の不当に扱われながらも力強く、そしてもちろん勝利した指導者として、全世界に実践的に紹介し具現化するための新たな機会が生まれました。この重要な責務は、国民全体、特に若者、エリート、知識人、芸術家たちの肩にあります。彼らはこの学派に基づき、神の約束を信頼し、我らの主（アッラーの御心によりその尊き出現が加速されますように）のご配慮の下、純粋なイスラム、すなわち無過錯と偉大な権威の保持者たち（アッラーの祝福と平安が彼ら全ての上にありますように）の250年にわたる存在の中で描かれた光明の道筋を歩みながら、愛しきイランの輝かしい未来を築いていくのです。