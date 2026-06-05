ニューヨーク・タイムズ：ヒズボラのドローンがイスラエルの防衛上の弱点を露呈

ABNA通信がアルジャジーラ及びニューヨーク・タイムズ紙の記事を引用して伝えたところによると、ここ数週間、これらのドローンはシオニスト政権の装甲兵員輸送車、戦車、防空システムに対する一連の直接攻撃に使用されている。同政権の軍も、これらの攻撃がほぼ毎日の出来事となっており、数名の兵士の死亡につながっていることを認めている。

同紙は、これらの攻撃の影響は軍事的損失に留まらず、同時にシオニスト政権の技術的優位性のイメージにも疑問を投げかけていると書いている。この問題は、レバノン南部に展開する同政権部隊の間で懸念を高めている。

ニューヨーク・タイムズ紙はシオニスト当局者の話として、軍将校らが2024年初頭から、ロシア・ウクライナ戦争で広まった技術である光ファイバードローンのヒズボラによる使用可能性について警告していたと報じている。これらのドローンの違いは、無線信号に依存しない点にある。その代わりに、オペレーターは飛行中に徐々に繰り出される細い光ファイバーケーブルを通じてドローンを制御する。この特性により、シオニスト政権の電子妨害手法に対してほとんど影響を受けない。

これらの警告にもかかわらず、同政権の軍はこの新たな脅威に対抗するための十分な措置を講じていなかったと同紙は書いている。4月に毎日の攻撃が始まったときでさえ、ウクライナで使用されていたような簡単な防衛措置（固定陣地や軍用車両への防護ネットの設置など）は広く実施されなかった。

過去数年間に軍事教訓のプロセスに関与していた退職将軍ガイ・ハゾット氏は、同政権の安全保障機関は危険を認識していたが、必要な真剣さを持って対処しなかったと述べている。

ニューヨーク・タイムズ紙はまた、ヒズボラが2014年以降、徐々にシオニスト政権に対する軍事行動を再開してきたことも指摘している。2月末にアメリカとシオニスト政権がイランに対して戦争を開始した後、同政党は同政権に対するロケット弾とドローン攻撃を強化した。