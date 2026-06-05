米下院、レバノンからの自国軍撤退法案を否決

ABNA通信がアル・クッズ・アル＝アラビー紙を引用して伝えたところによると、米下院は木曜日、戦争権限法に基づいて作成され、議会の承認なしにレバノンでの戦闘行為から米軍を撤退させるよう政府に義務付ける決議案を否決した。

投票の結果、この法案は賛成92票、反対324票、棄権2票で可決に至らなかった。このうち共和党207人、民主党117人、無所属1人が決議に反対した。

ケンタッキー州選出の共和党トーマス・マッシー議員が、共和党で唯一この法案に賛成票を投じた。また、ベティ・マッカラム議員とデレク・トラン議員（共に民主党）は「出席」と票を記録した。

この決議は民主党のラシダ・トライブ議員によって提出された。その本文では、米議会は戦争宣言を行っておらず、レバノンでのイスラエルの軍事作戦に米軍が参加することについて明確な法的許可を与えていないことが強調されていた。

トライブ議員はまた、ソーシャルネットワークXへの投稿で、レバノンでの民間人の犠牲者に言及し、爆撃の停止を求め、シオニスト政権は停戦合意にもかかわらず、レバノンの様々な地域での攻撃範囲を拡大していると発表した。

これに対し、下院民主党院内総務のハキーム・ジェフリーズ氏は同党の複数の指導者とともに声明で、現在、レバノンでの戦闄行為に直接関与している米軍はいないと述べた。

彼らはまた、レバノンに関する戦争権限の問題は、戦闘行為に関与する米軍の撤退を規定しつつ、同時にレバノン軍との安全保障協力と米国外交施設の保護を除外する別の法案の枠組みで審議されるべきだと強調した。

この投票は、米下院がイランに対する政府の軍事行動を制限することを目的とした決議を可決した翌日に行われた。