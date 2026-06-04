ナイーム・カースィム師: 敵との直接交渉という屈辱的な見せ物は止められるべきだ。

ABNA通信のアル・マヤディーン引用によると、レバノンのヒズブッラー事務総長ナイーム・カースィム師は、イマーム・ホメイニー師逝去37周年に際し声明を発表し、レバノンの最新情勢について論じた。

声明の中でカースィム師は「イマーム・ホメイニーは全人類に対する神の道の顕現の一つである。イランの革命はイスラム的な支援のもと、抑圧と占領に対抗する原則に基づいて始まり、"東も西もなし"というスローガンを掲げた。宗教的観点から、また思想的・文化的選択の枠組みにおいて、イマーム・ホメイニーは全人類に対する神の道の顕現の一つである」と述べた。

同師はさらに「西側も東側も、イマーム・ホメイニーの指導下のイランが平穏に自らの政治的経験を進めることを許さず、そのため高慢な者たちはイランに対して8年にわたる戦争を仕掛けた。世界および地域の大国はイスラム共和国体制を転覆させるために動員されたが、この体制は広範な犠牲によって、戦争、経済封鎖、国際的圧力に対して、指導部、国民、防衛隊、軍、エリートの粘り強さによって耐え抜いた」と述べた。

ヒズブッラー事務総長は強調した。「我々が自身の生き方、真理と堅固さの支援において、イマーム・ホメイニーを模範としてきたことは、神に対する名誉であり無限の感謝である。イラン革命が直面した全ての困難にもかかわらず、イランは全ての分野で進歩し、解放運動を支援してきた。フセイン学派、自己犠牲と献身によって育まれた偉大なイラン国民に対して、敵は成功しておらず、今後も成功しないだろう。」

ナイーム・カースィム師は続けた。「レバノンにおける抵抗運動は、地域の占領者から土地を解放するために、イマーム・ホメイニー師の方法と思想から霊感を得ている。イランは、パレスチナ国民が自分たちの土地とエルサレムを解放するのを支援し、またイスラエル占領に対抗する抵抗運動を支援する上で、顕著で価値ある立場を取ってきた。」

レバノンの情勢に触れ、同師は明言した。「ワシントン声明は、レバノンにとって直接的で無益で屈辱的かつ恥ずべき交渉の結果であり、"大イスラエル"計画へのレバノンの服従の基盤を描き出した。いかなる合意の主要目標が抵抗の武装解除であるならば、それはレバノンの力を破壊し、その忍耐強い国民を消滅させるための存在的脅威を意味する。ヒズブッラーが攻撃を停止し、抵抗勢力が南から撤退すべきであるという、侵略が続き軍事的圧力が維持されている中での幻想の停戦とその解釈は、降伏、敗北、そして敵の目標の達成を意味する。」

ヒズブッラー事務総長は指摘した。「ワシントン声明は、アメリカとイスラエルが"大イスラエル"計画へのレバノンの服従のために意図する諸原則を描き出している。この声明は、レバノンを破壊し、不安定化させ、レバノン人の間に紛争を引き起こすためのものである。ワシントン声明は、レバノン人の間に紛争を引き起こし、イスラエルが戦争で達成できなかったことを政治的な手段によって達成することを目的としている。これは、尊厳、品位、殉教者、負傷者、捕虜、そしてこの偉大な自己犠牲の国民の血を守りたいと願う者たちにとっては不可能である。ワシントン声明は、レバノン国民の一部を破壊し、別の一部を奴隷化するためのロードマップである。幻の停戦のスローガンの下で安全保障プロセスが追求されることは、悪魔が楽園に入る夢のようなものである。我々は、侵略の完全な停止、完全な停戦の確立、そしてイスラエルの撤退のみに注意を払っている。停戦は包括的でなければならず、南部とレバノンの他の地域との間に違いがあってはならず、敵がレバノンで殺戮の自由を持ってはならない。」