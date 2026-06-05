世界の傲慢な大国に対する抵抗は続く

ABNA通信がイラク情報筋から伝えたところによると、「アンサルッラー・アル・アウフィヤー」（イラク・イスラム抵抗）運動事務総長のシェイク・ハイダル・アル＝ガラウィ氏はイスラム抵抗戦士たちに向かってこう語った。「真理の道における皆さんの運動は、虐げられた者たちを助け、虚偽と闘うという祝福されたイマームの道の継続である。すべての挑戦と困難にもかかわらず続いている道である」

同氏は強調した。「皆さんの武器は今日、『ズルフィカール』の自然な延長線上にある。そして世界の傲慢な大国に対する皆さんの忍耐は、ハイバルと部族連合の戦いにおけるアミールルモーミニーン・アリー（彼に平安あれ）の不動の象徴の生きた体現である」