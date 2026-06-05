世界の傲慢な大国に対する抵抗は続く

ABNA通信がイラク情報筋から伝えたところによると、「アンサルッラー・アル・アウフィヤー」（イラク・イスラム抵抗）運動事務総長のシェイク・ハイダル・アル＝ガラウィ氏はイスラム抵抗戦士たちに向かってこう語った。「真理の道における皆さんの運動は、虐げられた者たちを助け、虚偽と闘うという祝福されたイマームの道の継続である。すべての挑戦と困難にもかかわらず続いている道である」
同氏は強調した。「皆さんの武器は今日、『ズルフィカール』の自然な延長線上にある。そして世界の傲慢な大国に対する皆さんの忍耐は、ハイバルと部族連合の戦いにおけるアミールルモーミニーン・アリー（彼に平安あれ）の不動の象徴の生きた体現である」
5 6月 2026 - 13:19
News ID: 1822657
Source: ABNA
イラクの「アンサルッラー・アル・アウフィヤー」運動事務総長は、「イスラム抵抗戦士たちの世界の傲慢な大国に対する忍耐は、ハイバルと部族連合の戦いにおけるアミールルモーミニーン・アリー（彼に平安あれ）の不動の象徴の生きた体現である」と強調した。
ABNA通信がイラク情報筋から伝えたところによると、「アンサルッラー・アル・アウフィヤー」（イラク・イスラム抵抗）運動事務総長のシェイク・ハイダル・アル＝ガラウィ氏はイスラム抵抗戦士たちに向かってこう語った。「真理の道における皆さんの運動は、虐げられた者たちを助け、虚偽と闘うという祝福されたイマームの道の継続である。すべての挑戦と困難にもかかわらず続いている道である」
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