サルダール・ガーアニー：「イスラエルは40日間戦争開始前の地点に撤退すべき」

ABNA通信社によると、革命防衛隊ゴドゥス部隊司令官のサルダール・エスマーイール・ガーアニーはメッセージで、「レバノンにおける抵抗運動への支援は我々全員の義務であり、地域からイスラエルを排除することはムスリムにとって達成可能な理想である」と強調した。

彼はさらに、「抵抗運動の最低限の要求は、占領政権が40日間戦争開始前の地点に撤退することである。レバノンのムジャーヒディーンは、間もなく自分たちの勇敢な抵抗の結果を目の当たりにするだろう」と述べた。