ワシントンがレバノンとシオニスト政権の間で停戦確立の枠組み合意に達したと報じている一方、公開されたこの合意の条項は、アメリカが「安全保障合意」と呼ぶものが、イスラエルの侵略を終わらせる道というよりも、レバノンにおける勢力バランスを変え、テルアビブが戦場で達成できなかった目標を実現する試みであることを示している。

ワシントンでのアメリカの仲介によるレバノンとシオニスト政権の第4回協議が終了し、報告によれば双方は包括的停戦計画について合意に達した。この枠組みの中で、抵抗活動の停止、リタニ川以南からのヒズボラ軍の撤退、レバノン軍の配置拡大、国家構造外の武装勢力の存在防止が最も重要な条項として挙げられている。

しかし、この合意に対するヒズボラの強い反応は、レバノン抵抗勢力がそれを戦争終結の合意とは見なさず、抵抗の武装解除とレバノンにおけるイスラエルのさらなる影響力浸透の土壌を整える政治的プロジェクトと見なしていることを示している。

一方だけが譲歩しなければならない合意

ワシントン合意に対する最も重要な批判は、ほぼ全ての義務がレバノン、特にヒズボラに課されている一方で、イスラエルの侵略を止めるための明確で拘束力のあるメカニズムが全く規定されていない点である。

シオニスト政権は過去数ヶ月の間に以前の停戦を何度も破り、レバノンの様々な地域を攻撃し、暗殺作戦と空爆を続けてきた。それにもかかわらず、新しい合意の公開文書では、抵抗活動の停止とその戦力のレバノン南部からの撤退に主眼が置かれている。

批評家の観点からは、この合意は事実上、レバノンはまず抑止手段を放棄し、その後イスラエルが約束を守ることを期待すべきだというメッセージを送っている。これはシオニスト政権との対処におけるレバノンの歴史的経験と一致しないアプローチである。