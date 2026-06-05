ABNA通信によると、ホジャトルエスラム・モハンマド・ゴミー・イスラム宣教機構長官は、革命の偉大な創始者の命日に、イマームの知的遺産を読み返し、殉教した指導者（イマーム学派の唯一の解説者）の喪失に言及しながら、ソーシャルネットワーク上の自身の個人ページにこう書いた。「我々の賢明なイマームは、彼の深い学問と神秘主義を社会生活の現場にもたらした。この永遠に生き続ける真実の命日は、アミールルモーメニーン（彼に平安あれ）に倣い、圧制者たちに対して立ち上がることで、社会の体に新しい魂を吹き込んだ神的で勇敢な人生を思い出させるものである」

同氏はさらに「私たちがまだこの光輝く連鎖の泉から十分に飲み終えないうちに、殉教した指導者であり、イマーム学派の唯一の解説者である彼が私たちの間から去ってしまった。彼はイマームの思想を具現化することで、イマームへの真の称賛を実現した人物である。自らがこの道の赤い延長線となり、その殉教によって誠実さと勇気を意味づけた指導者。この喪失と悲しみがどれほど辛く耐え難いものであっても、心は明らかである。ホメイニーの運動は続いている」と述べた。