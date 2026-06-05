モフセン・レザイー：「我々は同盟国ヒズボラを断固支援する」

ABNA通信によると、モフセン・レザイー少将は世界の全てのムスリムにガディール・ホンムの大祝日を祝し、イマーム制を預言者使命の継続とし、故ホメイニー師の記憶を追悼した。

同氏はイスラム革命をイラン国民の二世紀にわたる待望と苦悩の結果であり、その失われた環はホメイニー師であり、実際に彼によって現代イランが創設されたと述べた。

体制利益鑑別会議議員は、アメリカが三度目に交渉を裏切ったと指摘し、「最初の裏切りは12日間の戦争で起こり、二度目はラマダン戦争で起こった。三度目の裏切りでは、二週間の停戦期間の前日、アメリカは海上封鎖を実施した。これは一種の宣戦布告であり、外交の裏切りである。またレバノン戦線でも彼らは約束を守らず、これも彼らの側の再びの違約である」と述べた。

レザイー氏はここ数日のアメリカの散発的な侵害について、「トランプは最近、花火を打ち上げているが、我々の最後の侵害に対する厳しい対応が彼らを正気に戻すことを願っている」と明確に述べた。

交渉における不信感の支配について同氏は「彼らはホルムズ海峡が開放されれば封鎖を解除すると主張しているが、今日ホルムズ海峡は貿易に開放されている。なぜ今すぐ封鎖を解除しないのか？従って、彼らは絶えず不信感を強めているのが見える。また、彼らは少なくとも240億ドルのイラン凍結資産を解放すべきであり、そうすれば交渉に少しの信頼が生まれるだろう」と述べた。

レザイー少将はレバノン問題について、もし国が同盟国を支援しなければ、もはや信頼されなくなるのは世界中の一般原則であると強調し、「ヒズボラは最近の戦争で自己犠牲を払い、我々の同盟国である。だから我々はヒズボラを支援し、約束を断固守っている。敵はレバノンへの圧力を通じて我々を交渉で追い詰めようとした。ダヒエとベイルートに対するシオニスト政権の脅威に対して、我々の全ミサイルは占領地北部を焼き払う準備ができていた。そして今日、我々はこの忌まわしい政権にレバノンから去るよう警告する。レバノンはいかなる合意と停戦の不可分の一部であることを彼らは知るべきだ」と述べた。

ペルシャ湾岸諸国の立場についてレザイー氏は「クウェート、バーレーン、UAEの支配者は過ちを犯しており、未だに単極または二極システムに基づいて政策を立てている。彼らは数年後のアメリカが30年前のアメリカや今日のアメリカとは異なり、より弱体化することを知るべきだ。もちろんこれらの隣国は我々の寛大さを悪用すべきではない。我々は八年戦争における彼らのサダムへの大規模な支援を隣国関係とイスラム同胞の点から見逃したが、今回は我々の寛大さを悪用させることは許さない。彼らは、アメリカとイスラエルがこの地域に想定している未来が、彼ら自身にとっては領土喪失を伴う暗い未来であることを理解すべきである。ただしサウジアラビアとカタールはより賢明な政策を取っている」と述べた。

同氏は続けて「地域の安全保障を確保するためには、ペルシャ湾岸諸国の参加によるペルシャ湾での新たな取り決めと秩序が形成されるべきである。また西アジア全体のレベルでは、イラン、トルコ、エジプト、パキスタン、サウジアラビアおよびその他の地域諸国が参加する連合が形成され、それは世界第四の大国となりうる」と述べた。

体制利益鑑別会議議員は、偉大なイラン国民が超大国アメリカに終止符を打ったと述べ、「これは歴史に記録され、将来の世代はアメリカの超大国としての衰退はペルシャ湾で、そしてイラン国民によって成し遂げられたと言うだろう」と強調した。

最高指導部軍事顧問は最後に「勇敢なイラン国民に謙虚に感謝する。彼らは軍の心の支えであることを知ってほしい。広場や街頭における祖国の建設と問題解決に関する人々のスローガンは、敵に対する彼らのスローガンや自慢話と矛盾しない」と述べた。