サルダール・ハサンザデ：「アメリカ人はラマダン戦争10日目に敗北した」

テヘランのムハンマド・ラスルッラー（彼に平安あれ）軍団司令官ハサン・ハサンザデ氏は、米・シオニスト敵のいかなる悪意に対する対峙のための軍団の戦闘能力、攻撃・防衛能力に関してインタビューで次のように述べた。「すべての能力を公表することは慣例ではないが、敵は、彼がこれまでに直面したことのない能力、強み、勝利のカードを私たちが持っていることを、彼が私たちと戦うたびに知っている。」

同氏はさらに、「国民の皆さんには、将来もし敵が再び過ちを犯そうとするならば、必ずや再び彼を困惑させ驚かせるような場面に直面するだろうということをご理解いただきたい。だからこそ、私たちは国民にお約束する。[我々の軍隊の]準備状況は、ラマダン戦争と第三次強制戦争の開始時よりもはるかに優れている」と述べた。

テヘランのムハンマド・ラスルッラー軍団司令官は続けて、「これまでに見てきたこれらすべての戦争において、私たちは国民、国民の意志、そして我々の戦士たちの前で敵を驚かせてきた」と述べた。

「イランとの戦争における敵のすべての想定と評価は実現しなかった」

同氏は、「敵が今日まで持っていたすべての想定と評価は、実現せずその目標に達しなかっただけでなく、それ以上に、敵が目標と定めたまさにその分野において、私たちはさらなる優位性を獲得している」と述べた。

「敵は屈辱を受けており、自国のエリートや専門家に対する答えを持っていない」

ハサンザデ氏は、世界と地域がアメリカの敗北とイランの勝利を受け入れているという事実に触れ、「私の見解では、トランプとアメリカ人は戦争10日目に敗北した。現在、行動や立場にいくつかの変化が見られるのは、我々の敵が本当に国民の意志と軍隊の力の前に敗北し屈辱を受けており、自国民、エリート、専門家、そして世界の人々に対して何の答えも持っていないからだ」と述べた。

同氏は、「今日、神の恩恵により、全世界が戦場での勝利者がイラン国民、抵抗戦線、イスラム・イランであることを知っている。そして全ての人々は、アメリカ人とシオニスト政権がその目標に100%失敗したことを知っている。当然、彼らは我々国民の前にひざまずき、90夜以上も戦場に存在し続けるこの鉄の意志に服従することを受け入れなければならない」と述べた。