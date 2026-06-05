アラグチ：「世界はイランの即時対応能力に驚愕した」

ABNA通信によると、イラン・イスラム共和国のセイエド・アッバス・アラグチ外相はアル・マヤディーン放送とのインタビューで、「交渉で役割を果たし、アメリカと連絡を取り、圧力をかけた地域の全ての国々に感謝する」と述べた。

同氏はさらに「どの瞬間においても、我々の軍隊は戦争を再開しイスラエルを攻撃する準備ができている」と付け加えた。

アラグチ氏は明確に述べた。「現時点では交渉の枠組みは存在しない。我々はアメリカ側とメッセージを交換している。」

イラン外相は「アメリカ人はこの40日間の戦争でイランの力を実感した。アメリカはイランを西アジアの弱い国だと思い込み、その誤解に基づいて戦争を開始した。40日間の戦争で、彼らは全能力と戦力を結集して、数日以内にイランを破壊し、降伏させようとした」と語った。

「無条件降伏は決して起こらない」

アラグチ氏は「彼らの第一の条件は、トランプが戦争初日に宣言したように無条件降伏であり、これは決して決して起こらない」と述べた。

イラン・イスラム共和国外相は「アメリカは政権交代のような非現実的な要求を通じて試みたが、これは実現しなかった」と語った。

アラグチ氏は、アメリカ人たちは人々が体制に反対して街頭に出ると考えていたが、実際には人々は体制を支持して街頭に出たと指摘し、「彼らの全ての計算は間違っていた。彼らはイランのミサイル能力を破壊しようとしたが、破壊されなかった」と述べた。

同氏は「もしトランプに理性があれば、二度と戦争に戻ることはない」と強調し、「我々には、自国へのいかなる侵略にも立ち向かう国民的统一、社会的結束、決意と意志がある」と語った。

アラグチ氏は、イランの軍事状況は戦争開始前よりも良くなっていると強調し、「我々はどんな期間でも戦争を継続する能力を持っている。しかし、それは我々が戦争を望んでいるという意味ではない」と述べた。