アイルランド大統領、イスラエルによる妹の拘束に反応

ABNA通信がアル＝マヤディーンを引用して報じたところによると、アイルランドのカトリーヌ・コノリー大統領は公式声明で次のように発表した：「ガザ自由船団の一環としてイスラエル軍によって拘束された私の妹、マーガレット・コノリーを非常に誇りに思う。」

このアイルランド大統領の声明は、前日のシオニスト政権の海軍による「国際スムード船団」のボート拿捕と、国際水域での約100名の平和・人権活動家の拘束を受けたもので、この行動は世界中で広範な反応と非難を引き起こしている。

「国際スムード船団」は昨日の声明で、その船舶がシオニスト軍によって直接攻撃を受けたと発表した。船団は、占領政権軍による船「マンキ」への攻撃後、同船との連絡が完全に途絶えたことを確認した。

この船団は先週木曜日、地中海に面したトルコの都市マルマリスから54隻の船で出発した。この新たな試みの目的は、ガザに対するシオニスト政権の封鎖を破ることである。