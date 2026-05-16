ABNA通信によると、NBCニュースはアメリカ自動車協会を引用して、昨年2月の米国とシオニスト政権のイラン攻撃開始以来、燃料価格が50％上昇したと報じた。

ブルームバーグは以前、共和党議員の間で苛立ちが広がっていると報じた。彼らは、共和党がアメリカ人にとって価値のない問題に貴重な時間を費やしていると述べている。

この報告書によると、共和党主導の議会は、ドナルド・トランプによるイランとの戦争扇動に起因する経済的不満の高まりに直面している。共和党は中間選挙を6ヶ月後に控え、アメリカの生活費に対処するための計画について合意形成を図ろうとしている。

民主党のジェイソン・クロウ議員は以前、「トランプはアメリカ人の増大するコストや問題に関心がない」と述べた。

別の民主党議員イアナ・ブレスリーは、「ガソリン価格、生活費、保険料は上昇し、最高水準に達した。トランプは価格引き下げやアメリカ人の財政的福祉への努力に関心がないことを改めて強調した」と述べた。