トルコ：世界はイスラエルの海賊行為に対して立場を取るべき

ABNA通信がスプートニクを引用して報じたところによると、トルコのレジェップ・タイイップ・エルドアン大統領は、ガザ地区へ向かう「スムード」船団の船舶に対するシオニスト政権の攻撃を強く非難し、次のように強調した：「イスラエルは、この地区の停戦にもかかわらず、ガザに対する非倫理的かつ違法な政策を続けている。」

トルコ外務省も次のように声明を発表した：「イスラエルによるこの船団への攻撃は海賊行為に他ならない。我々は国際水域で行われたこの攻撃を非難する。」

同行省が発表した声明には次のようにある：「シオニスト政権の攻撃は、正義を実現しパレスチナ人民との連帯を示すための国際社会の努力を決して妨げることはない。テルアビブは『スムード』船団に対する干渉を直ちに停止し、これらの船の活動家や乗組員を解放しなければならない。シオニスト政権の違法行為に対して、共同的かつ断固とした立場を取らなければならない。」