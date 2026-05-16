米国の行動を支援する国々へのイラン代表部の警告

ABNA通信によると、国際連合におけるイラン・イスラム共和国代表部は、米国の対イラン政治的決議案を支援する国々に対して、ソーシャルネットワーク上のメッセージで次のように述べた。現在、米国が自らの一方的な政治的決議案のいわゆる「共同支援国」の数を悪用して、継続的な不法行為に対する「広範な国際的支援」という虚偽のイメージを作り上げ、地域でのさらなる軍事冒険への道を開こうとしていることは完全に明らかである。

イラン代表部は強調した：もし米国が新たな緊張の激化を開始すれば、ワシントンに同調するすべての共同支援国はその結果に対して国際的な責任を負うことになる。

このメッセージには次のように記されている：いかなる政治的言い訳や外交的偽装も、米国の侵略を容易にし、助長し、合法化する責任から彼らを免罪することはできない。