イランとの戦争費用、対米で850億ドルを超過

ABNA通信によると、イランとの戦争費用を追跡するサイト「Iran War Cost Tracker」は、この戦争の費用が79日間で米国にとって850億ドルを超えたと報告した。

この報告書によると、この金額には地域に配備された部隊や艦船の維持費、その他の関連費用が含まれている。この見積もりは、数日前にペンタゴンの著名な財務責任者の一人であるジョエル・ハースト氏が発表した290億ドルのほぼ3倍にあたる。

ブラウン大学の研究者らが運営し、エネルギー価格の上昇に伴う戦争の米国消費者への影響を追跡する別のサイトは、ガソリン価格が51.4％、ディーゼル価格が53.4％それぞれ上昇したことで、これまでに米国人に合計420億ドル以上の費用が発生しており、これは米国家族1世帯あたり約322.47ドルに相当することを明らかにした。