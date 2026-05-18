イスラム聖戦の高官：ネタニヤフはいかなる戦線でも勝利を収めていない

ABNA通信によると、パレスチナ・イスラム聖戦運動の副事務総長「モハンマド・アル＝ヒンディー」氏はアルジャジーラとのインタビューで、「我々は合意の枠組みにおける義務、特に交換問題において遵守してきたが、イスラエルはその義務を果たしていない」と述べた。

イスラエルは現在、武器引き渡しについてのみ話していると述べ、同氏は「テルアビブは第一段階の義務を何一つ実行しておらず、第二段階では単に武器の問題に集中している」と付け加えた。

このイスラム聖戦高官は、シオニスト政権がガザ地区のムジャーヒディーンを追跡し標的にしようとしていると述べ、「イスラエルはガザとヨルダン川西岸を含むいかなる分野でも決定的な結果を達成していない」と付け加えた。

ガザの統治状況に言及し、同氏は「テルアビブはガザ統治のためのテクノクラート委員会の結成にも、ガザ統治のパレスチナ自治政府への委譲にも同意していない。なぜなら、ハマスとの対決問題を引き続き口実として維持したいからだ」と述べた。

イスラム聖戦の副事務総長は、パレスチナ抵抗勢力が武器を引き渡せば、シオニスト政権と連携する民兵がガザの統治を掌握すると警告した。

同氏はさらに、「ベンヤミン・ネタニヤフ・イスラエル首相はガザでの緊張激化を選挙目的で追い求めており、彼はいかなる戦線でも勝利を収めておらず、今やガザの状況悪化の選挙的利用を求めている」と述べた。

このパレスチナ高官は、現時点でのイスラエルによる大規模な戦争再開の可能性は低いと考え、「現在の戦争再開は不可能だ。なぜならイスラエルはアメリカのゴーサインを必要としており、この問題はおそらくイラン戦争終結後まで延期されるだろう」と明確に述べた。

同氏は別の部分で「イスラエルはガザの停戦合意を無視しており、どの当事者もイスラエルにその義務の履行を強制していない」と述べた。

同氏はまた「いわゆる平和理事会と呼ばれるものは、単にイスラエルの要求を伝えているだけだ」と述べた。

イスラム聖戦の副事務総長は最後に、米国の政策を批判し「トランプ政権はガザ地区におけるイスラエルの全ての措置にゴーサインを出している」と述べた。