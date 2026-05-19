エルドアン：イランへの戦争で地域は混乱の瀬戸際に立たされている

ABNA通信がロシア・トゥデイを引用して報じたところによると、トルコのレジェップ・タイイップ・エルドアン大統領は、アンカラの大統領官邸での閣議終了後、次のように強調した：「米国とイスラエルによる2月28日（イラン暦9エスファンド）のイランに対する戦争は、地域を混乱と無秩序の絶対的な瀬戸際、その寸前まで追いやった。」

同氏は述べた：「現在、米国とイスラエルのイラン攻撃による破壊の正確な規模はまだ見積もることができない。」

エルドアンはさらに述べた：「この危機による衝撃は続いており、特にエネルギー部門での急激な価格上昇に表れている。」

トルコ大統領は指摘した：「この戦争の火は直接私たちを包んではいないが、その煙は私たちの目を痛めている。」

同氏は明確に述べた：「我々は冷静で、穏健で、威厳があり、合理的な立場を取ることで、トルコをこの戦争に巻き込もうとする陰謀に対抗することができた。」

パレスチナ問題に関してもエルドアンは、トルコはこれらのイスラエルの侵略に対して最後までパレスチナとともに立ち続けると強調した。

トルコ大統領は最後に、今日の世界はグローバル化し、危機と紛争が全ての国と全ての当事者を例外なく覆い隠している中で、このような状況下ではいかなる国も世界で起こっている出来事に対して目を閉じることはできないと強調した。