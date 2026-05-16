グデルジー：「イランは国際舞台の主要なプレーヤーの一つになった」

アッバス・グデルジー国会幹部会報道官はインタビューで、「アメリカはエスファンド月9日（2023年2月28日）以前のアメリカではなく、イランも以前のイランではない」と述べ、「抵抗と国民の神聖な団結、そして米・シオニスト連合との対決におけるイラン国軍の役割により、アメリカは世界的地位から転落し、イランは国際舞台の主要なプレーヤーの一つとなった」と語った。

彼はラマダーン戦争におけるイランの成果を非常に大きいと評し、「これらの成果の影響は中東だけでなく、世界中の権力関係を変えた。今日、アメリカが何をしても、失われた威信は戻らず、その屈辱と辱めは日に日に増すだろう」と述べた。

国会幹部会議員は、「今日、イランは侵略戦争の新たな次元に置かれている。それは物資と装備の戦争ではなく、意志の戦争である」と強調した。

グデルジーは断言した：「明るく輝かしい未来に直面したイラン国民の回復力は、この段階でもアメリカを打ち負かし、神の恩恵により、最終的な勝利は忍耐強く信仰深いイラン国民のものとなるだろう。」