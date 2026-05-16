ABNA通信によると、ロシアのサイト「ストラテジック・カルチャー」は、ドナルド・トランプ米大統領の中国公式訪問が、実質的に世界に対するアメリカのリーダーシップの終焉を示していると報じた。

この報告書には、トランプが以前中国に対して見せていた見せかけの行動は終わったとある。中国の対米貿易に自分の要求を押し付けることについての彼の厳しい発言は、今や過去のものとなった。中国は世界的な経済超大国になりつつある一方、アメリカは危険なほど奈落の縁に立っている。確かに、中国はアメリカのリーダーを大いに華やかに迎え入れ、ある程度の柔軟性を示したかもしれないが、それは自分が優位な立場にあることを知っている国の行動であった。

レポートの後半では、アメリカが中国に圧力をかける際の無能さを国際社会からもはや隠せなくなったと強調されている。私たちは新しい歴史的時代に入った。アメリカのいじめはもはや容認できない。ワシントンが何かに必死になればなるほど、非難されるだけで何も得られない。アメリカ帝国の日々は数えられるほどになっている。