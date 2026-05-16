チャイナ・デイリー：イランの管理プロトコルでホルムズ海峡を通過する数十隻の船舶

ABNA通信の記者がチャイナ・デイリーを引用して伝えたところによると、地域の緊張が続く中、数十隻の船舶がイランによって定められた管理プロトコルを実施してホルムズ海峡を通過した。

この報告によれば、中国に所属する船を含む複数の船舶が、行われた調整に基づき、この戦略的水路の交通管理規則の枠組み内でホルムズ海峡を通過した。これは、この重要な航路における海上交通管理におけるイランの重要な役割を示している。

イランのイスラム革命防衛隊も声明で発表した：中国側からの要請と海峡管理プロトコルに関する合意の後、中国の複数の船舶がこの航路の通過許可を受け、その通過手続きは昨夜から開始された。

それにもかかわらず、船舶の交通量は依然として緊張発生以前の通常レベルより低いと評価されている。以前は平均して毎日約140隻の船舶がホルムズ海峡を通過していたが、現在はその数字が減少している。同時に、イランはこれまでに30隻以上の船舶にこの海峡の通過についてゴーサインを出したと発表している。